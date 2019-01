© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta e la Juventus si sfidano per l'accesso in semifinale di Coppa Italia. All'Atleti Azzurri d'Italia, alle 20.45, inizierà la partita tra la Dea e i bianconeri. Max Allegri, contrariamente alle indicazioni della vigilia, lascia fuori Joao Cancelo schierando De Sciglio dall'inizio. In avanti, invece, confermato CR7 che sarà supportato da Dybala e Bernardeschi. Interessante il duello a distanza tra Duvan Zapata e il portoghese ex Real Madrid, tra i bomber più prolifici della nostra Serie A. Queste le formazioni ufficiali della gara:

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.