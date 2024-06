Juventus, Giuntoli lavora allo scambio Douglas Luiz-McKennie: operazione molto complicata

In casa Juventus le grandi manovre di Giuntoli riguardano anche il centrocampo: piace non poco Douglas Luiz per il centrocampo e si punta a uno scambio con Weston McKennie. La trattativa è complicata viste le differenti valutazioni dei due calciatori, visto che il brasiliano guadagna oltre sei milioni, rivela la redazione di Sky, ed è valutato 60 milioni di euro.

McKennie, invece, ha ancora un anno di contratto con la Juventus. Lo statunitense è valutato 30 milioni dalla Juventus e trovare una quadra per far procedere l'operazione sembra difficile.