Atalanta-Lazio, la moviola di Pieri: "Tocco Bastos irregolare, errore VAR"

© foto di Federico De Luca

Tiziano Pieri, ex arbitro, ha effettuato la moviola di Atalanta-Lazio, soffermandosi in particolar modo sul discusso episodio del tocco di Bastos in area, prima della sostituzione: "Bastos in maniera scomposta impatta il pallone con il polso. E' un pallone inaspettato, ma è prevalente il fatto del braccio alzato, che fa cadere il parametro del regolamento. Il VAR avrebbe dovuto richiamare Banti all'on field review. L'arbitro ha diretto all'inglese, anche se le squadre italiane non sono pronte. La partita si è incattivita per un paio di errori di Banti, che ha poi ripreso in mano la gara grazie alla sua esperienza. Giudizio appena sufficiente, poteva chiudere meglio".