© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duvan Zapata prova ad accelerare il recupero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti colombiano, fermo ai box da quasi due mesi, dopo una settimana trascorsa in Spagna riprenderà oggi il lavoro a Zingonia e proverà a tornare a disposizione di Gasperini per la decisiva sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì 11 dicembre.