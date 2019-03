Atalanta, seduta di allenamento al mattino: personalizzato per Toloi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro la Sampdoria, in programma a Genova domenica alle 15. Allenamento al mattino per Gomez e compagni. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.