© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si prevede il tutto esaurito domani all'Atleti Azzurri d'Italia per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono stati già staccati ben 16mila tagliandi per quello che è un match molto sentito, che può lanciare definitivamente la Dea. Per l'occasione, mister Gasperini dovrebbe ritrovare Remo Freuler: il centrocampista svizzero ha superato il fastidio all'adduttore e si candida per una maglia da titolare.