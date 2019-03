© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è attesa in casa Juventus, spiega Tuttosport, per Sami Khedira. Il tedesco è stato fermato dai medici prima di Atletico Madrid-Juventus per un'aritmia atriale. In questi giorni controlli cardiologici per ottenere l'idoneità: in caso di semaforo verde, via di nuovo agli allenamenti.