Avvocato Coppola sugli abbonamenti: "I tifosi devono poter scegliere fra voucher e rimborso"

Corriere dello Sport riporta le parole di Emilio Coppola, avvocato, che ha preso posizione sulla querelle degli eventuali abbonamenti non rimborsabili dai club. “Abbiamo appreso che le società stanno preparando dei voucher per i propri abbonati e non sarebbero invece orientati a rimborsare le partite non godute. Secondo le leggi a tutela dei consumatori devono garantire doppia possibilità”.