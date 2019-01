Bagni sul Bologna: "Situazione non drammatica. Inzaghi non è un mago"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Bagni, ex consulente tecnico del Bologna, in un'intervista al Corriere di Bologna parla della situazione dei rossoblù: "Non mi aspettavo questo Bologna. Spero che non ci sia il rischio di retrocedere: ora la società ha un quadro preciso ed interverrà. La situazione non è drammatica ma sarà importante fare punti negli scontri diretti con le squadre che sanno di rischiare. Il Bologna è capitato lì suo malgrado e deve ribaltare la sua stagione. Inzaghi? Non ha la bacchetta magica. Penso che anche lui sia arrivato per affrontare un campionato tranquillo e poi si è ritrovato a soffrire. Mi pare che manchi qualità in tutti i reparti. In attacco Santander non è male ma non vedo alternative. Destro? Ormai è separato in casa, non può vivere altri mesi così".