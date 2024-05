Le pagelle di Kamada: è l'unico a giocare con intensità, propizia il vantaggio di Immobile

Una delle poche luci della Lazio in una prova opaca come quella di Monza. Il centrocampista biancoceleste si è distinto nella manovra della sua squadra e non solo. "Dal suo tiro nasce il gol di Immobile - analizza la Gazzetta dello Sport - poi offre un’altra palla-gol a Ciro. E’ l’unico a giocare con intensità". Per il Corriere dello Sport il giapponese ha avuto un "discreto palleggio, una sassata propizia il gol di Ciro, è ammonito e deve uscire".

"Subito presente nella manovra e a ridosso dell’area, rallenta con l’avanzare del minutaggio" riporta Tuttosport. Questa l'analisi di TMW: "Sempre nel vivo della manovra laziale, propizia il vantaggio con il tiro sventato da Di Gregorio che porta al tap in di Immobile".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Lalaziosiamonoi.it: 6,5