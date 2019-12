Una tripletta a testa, per Leo Messi e Joaquin Sanchez, nell’ultimo turno di Liga. Contro il Maiorca la Pulce, contro l’Athletic Club l’ex Fiorentina, giocatore capace di mettere a segno 3 reti all’età di 38 anni. E durante l’odierna conferenza stampa a San Siro, l’esterno blaugrana Junior Firpo ha risposto ad una domanda sul paragone fra le due ‘imprese’: “Leo ha vinto 6 Palloni d'Oro... Mai visto niente del genere. Continuerà sempre a segnare e segnerà altre triplette, magari fino a 38 anni come il mio ex compagno Joaquin nell'ultima sfida di campionato".