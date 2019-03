© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto l’ex interista Evaristo Beccalossi: “Derby decisivo per Spalletti? Credo che Spalletti abbia un contratto anche per i prossimi anni, sarà decisivo il finale di campionato perché questa squadra deve assolutamente andare in Champions League. C’è il problema Icardi e il fatto che le squadre dietro non perdono un colpo”.