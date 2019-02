Beccalossi su Icardi: "Situazione pesantina ma le cose vanno risolte"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico De Luca

Evaristo Beccalossi, storico ex Inter, ha parlato a Radio24 nel corso di "Tutti Convocati" del caso Mauro Icardi: "E' stato un fulmine, nessuno se lo aspettava; è una situazione pesantina. Ma è anche vero che certe cose vanno risolte. Non pensiamo a chi ha ragione e chi no, il silenzio è la cosa migliore. Intanto si pensi a raggiungere il risultato positivo in questa stagione, che deve essere la qualificazione in Champions, poi si valuterà la situazione Icardi e si prenderanno le decisioni. Come ha fatto la società, perché penso che una decisione così sia stata valutata in questi giorni. All'Inter c'è gente che quotidianamente valuta il gruppo di lavoro; quando ci sono ruoli vanno rispettati e chi ha responsabilità deve fare delle scelte se no diventa difficile gestire una situazione in cui si parla a ruota libera".