© foto di Imago/Image Sport

"Peccato per il gol di Lukaku". Eden Hazard avrebbe preferito che Russia-Belgio, terminata 4-1 per i Diavoli Rossi, rimanesse un affare di famiglia. Fino al quarto gol di Romelu Lukaku, i gol del Belgio portavano infatti la firma della stella del Real Madrid (doppietta) e di suo fratello Thorgan: "Fa sempre gol, stavolta poteva lasciare solo il nostro cognome. Scherzo, ovviamente. È stata una bella partita. E vogliamo vincere qualcosa a Euro2020: il nostro gruppo è pronto per un trionfo".