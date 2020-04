Belgio, passo indietro dopo le minacce dell'UEFA? Vandereycken: "Si deciderà il 15 aprile"

Intercettato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, l'ex centrocampista del Genoa René Vandereycken ha commentato la diatriba fra il Belgio e la UEFA: "Si deciderà il 15 aprile, il problema è che l'Uefa minaccia l'esclusione dalle coppe. Si vedrà, impossibile decidere ora, senza sapere quando passerà l'emergenza ma capisco che non si possa aspettare all'infinito. La priorità è la salute di giocatori e tifosi. Il Genoa di adesso? Era in gran ripresa, Nicola aveva portato il giusto spirito. Mi piaceva Kouamé, Pandev è ancora molto forte, e Romero è eccezionale".

In settimana, la Federazione belga aveva annunciato la decisione di sospendere il campionato, assegnando il titolo al Club Brugge. Ma la ratifica di questa decisione ci sarà solo il 15 aprile e a questo punto, alla luce delle dichiarazioni di Vandereycken, non sembra più così scontata.