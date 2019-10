Bergomi: "Conte non regala niente: Esposito gioca perché merita"

Giuseppe Bergomi parla a Il Giornale di Sebastiano Esposito, baby talento che ha esordito in Champions con la maglia dell'Inter. "Per me fu più facile -ha detto lo Zio-, c'erano meno stranieri. A questo ragazzo va dato più merito. Poi ha un garante non da poco, Conte: è uno che, giustamente, non regala nulla a nessuno, se ha deciso di farlo giocare è perché lo merita".