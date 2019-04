Bergomi: "Napoli? Ho visto una squadra meno brillante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match tra Napoli e Arsenal: "Ci sono delle situazioni dove il Napoli poteva fare meglio. Dopo faccio i complimenti all'Arsenal che ha difeso da squadra, soprattutto nel secondo tempo. L'Arsenal si è messa molto bene sul campo. Ho visto una squadra meno brillante, anche negli scambi. Quindi non so da cosa dipende maggiormente questo calo, se sia mentale o fisico".