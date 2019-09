Bernacci: "Da cesenate avrei dovuto dire no al Bologna. Ma volevo la A"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Tuttocesena.it il centravanti Marco Bernacci, attualmente in forza al Diegaro in Eccellenza, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera in bianconero e non solo, tornando anche su quel trasferimento al Bologna che, col senno di poi, si rivelò un terribile errore: “A smettere non ci penso proprio, finché il fisico regge, ci sono gli stimoli e mi diverto vado avanti. A Cesena mi legano tanti ricordi, penso al derby vinto col Rimini per 3-2 in rimonta, al mio gol segnato a casa loro nei play off o la finalissima di Lumezzane. E poi tutte le reti segnate in Serie B. La delusione più forte invece fu la semifinale play off col Torino nel 2006, mi fa sempre male ripensarci anche per il discutibile arbitraggio di Farina al Manuzzi. - continua Bernacci tornando sul trasferimento in rossoblù – Col senno di poi nel 2008 non sarei dovuto andare al Bologna. Dissi di sì a quella proposta perché volevo assolutamente giocare in Serie A, ma poi col passare degli anni mi sono reso conto che da ex bianconero, e tifoso del Cesena, non avrei dovuto fare quella scelta”.