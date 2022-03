ufficiale Bernacci lascia il calcio giocato. Sarà l'allenatore del Gambettola in Promozione

vedi letture

Marco Bernacci ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e iniziare una nuova avventura da allenatore. Il centravanti classe ‘83, con un passato in Serie A e B con le maglie, fra le altre, di Cesena, Ascoli, Bologna, Modena e Torino da diversi anni era sceso nelle serie minori fino ad approdare un anno e mezzo fa al Gambettola in Promozione. E propria da qui, come annunciato nei giorni scorsi dal club romagnolo, inizierà ka sua avventura da tecnico:

“La società comunica di aver assegnato il ruolo di allenatore della prima squadra a Marco Bernacci. Marco ha scelto di cogliere questa nuova opportunità professionale accantonando definitivamente il ruolo di calciatore. Il nuovo allenatore debutterà nel big match casalingo di domenica prossima contro la capolista A.C. Torconca”.