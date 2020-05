Bertolaso racconta la sua battaglia: "Ho vissuto il COVID-19 sulla mia pelle ed è stata durissima"

Guido Bertolaso, consulente delle Regioni Lombardia e Marche per l'emergenza Coronavirus, ha raccontato a Canale 5 la sua personale lotta contro la malattia: "Ho vissuto sulla mia pelle il COVID-19 ed è stata durissima. Tra la gente oggi si percepisce la voglia di ripartire. Tutti dicono che dopo il rischio di morire per il virus, adesso si rischia di morire di fame. Io sono dalla parte di quelli che dicono che bisogna rimettere in moto il sistema Italia, ma non deve esserci un liberi tutti, il rischio esiste ancora".