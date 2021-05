Bertolaso: "Assembramenti Inter? Da condannare, ma per la Roma in Europa li avrei fatti anch'io"

Raggiunto dal Corriere della Sera, Guido Bertolaso, consulente sull’emergenza Covid della Regione Lombardia, ha commentato gli assembramenti in piazza Duomo per festeggiare lo scudetto dell’Inter: “Se la Roma avesse vinto l’Europa League, cosa improbabile dopo il 6-2 di Manchester, non nascondo che forse l’avrei fatto anch’io. È da condannare, ma da tifoso capisco la voglia di esultare dopo un anno in cui non si è potuto mai andare allo stadio per sfogare la propria passione. Se avremo problemi tra due settimane li affronteremo”.