Bia sul Parma: "Balogh verrà utile e ci sono ancora tanti giocatori nuovi da scoprire"

Ex calciatore del Parma Giovanni Bia parla del pari raccolto a Milano dal Parma di Fabio Liverani, con un occhio particolare all'esordio del giovane Balogh: "E' un risultato molto importante che dà morale alla squadra. Secondo me questa è una squadra che ha nelle proprie corde la possibilità di fare un campionato di un certo livello. - dice Bia ai microfoni di ParmaLive.com - E' un risultato molto importante dal punto di vista del morale; ne avevano proprio bisogno in questa partenza di campionato con tutte le varie problematiche legate all'emergenza Covid-19 e la gestione dei nuovi arrivati. Pareggiare in questa maniera a San Siro contro l'Inter fa morale, anche se un pò dispiace perché se si vince 2-0 e poi si viene recuperati sul 2-2, il risultato lascia sempre un pò di rammarico. Però alla fine tutti quanti avrebbero firmato per portare a casa un punto da Milano".

E' anche scoccata l'ora di Balogh. Cosa pensa del suo esordio?

"E' un giocatore che sicuramente potrà dare una mano al Parma. E' una squadra completamente rivoluzionata, modificata in tantissimi suoi componenti. Sono rimasti i giocatori importanti di primo livello e ci sono tanti giocatori nuovi da scoprire: Balogh è uno di questi".