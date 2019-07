Bierhoff: "Milan senza EL? Ne parlavo con Klopp: Champions o nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scorso weekend era presente a Udine, da dirigente della Federazione tedesca, vista la finale dell'Europeo Under 21 tra Spagna e Germania. L'ex attaccante dell'Udinese e del Milan, Oliver Bierhoff, ha parlato dei rossoneri attraverso La Gazzetta dello Sport. L'ex bomber teutonico ha commentato la presenza nella dirigenza rossonera di Maldini e Boban, suoi ex compagni di squadra a Milano. "Sono una bella coppia perché sono diversi. Anche quando eravamo calciatori, Zvone era sempre deciso, quasi aggressivo nelle sue opinioni. Paolo usava la maturità come qualità principale, meno parole però mostrava i fatti, era un faro per tutti. In qualsiasi club servono persone che capiscano di calcio, come loro", le parole di Bierhoff. "L'esclusione dall'Europa League? Ne parlavo anche con Klopp: pure lui è dell’idea che 'o la Champions o niente'. Nel caso del Milan, con tutta la sua storia, conta soltanto la Champions", ha aggiunto.