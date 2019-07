Tweet di solidarietà del Colonia per il Bologna e, in particolare, per mister Sinisa Mihajlovic. "I migliori auguri al Bologna per la prossima stagione, e anche all'allenatore Sinisa Mihajlovic nella sua battaglia contro la leucemia. Vi mandiamo tutta la forza possibile!", il messaggio del club tedesco dopo l'amichevole di oggi a Kufstein. 3-1 il risultato finale del match, ai danni della formazione rossoblù.

All the best to @BolognaFC1909en for the upcoming season, and also to head coach, Siniša #Mihajlović in his battle against cancer. We're wishing you all the strength possible! #effzeh

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) July 26, 2019