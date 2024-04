La Roma dopo il no della Lega sul calendario: "Altro colpo all'integrità del campionato"

Prosegue il botta e risposta, seppur senza dichiarazioni ufficiali, tra la Roma e la Lega Serie A. Dopo il caso legato al recuperato della partita contro l'Udinese il 25 aprile, il club giallorosso aveva chiesto di fissare la partita contro l'Atalanta a lunedì 13 maggio, spostando anche la finale di Coppa Italia in programma il 15. Da via Rosellini, però, è arrivato un sostanziale no con la pubblicazione degli anticipi e posticipi della 36^ giornata di Serie A.

A motivare il respingimento della richiesta, una serie di considerazioni legate alla impossibilità di spostare la data della finale di Coppa Italia, nonché agli impegni europei anche della Dea e a un calendario sostanzialmente intasato. Spiegazioni che non bastano a convincere la società dei Friedkin, secondo quanto filtra da Trigoria.

"Altro colpo all'integrità del campionato". Così la Roma, scrive l'agenzia LaPresse, avrebbe preso la risposta negativa della Lega. Inoltre, dagli ambienti giallorossi filtrerebbe una certa insoddisfazione per non aver ricevuto alcuna risposta in merito alla data del recupero di Atalanta-Fiorentina. Rinviata per l'arresto cardiaco che purtroppo poi portò alla scomparsa di Joe Barone, questa partita si potrà giocare prima della trentottesima giornata soltanto in caso di mancato approdo della formazione orobica in finale di Europa League. Una circostanza sulla quale ovviamente la Lega non poteva rispondere.

Perché la Roma aveva chiesto di giocare lunedì con l'Atalanta. "Tale richiesta - aveva scritto la società capitolina nella lettera inviata alla Lega Serie A - deriva non solo dalla centralità di questa partita fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l’integrità del campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi".