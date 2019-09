Bologna, capitan Danilo torna in gruppo. Dijks ancora fuori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’indomani della trasferta di Genova, - si legge sul sito ufficiale del Bologna - oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista di Udinese-Bologna di domenica. Lavoro di scarico per i titolari del Ferraris, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale per tutti gli altri. Danilo è rientrato in gruppo, Dijks ha proseguito il lavoro differenziato.