© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio allenamento a Casteldebole per il Bologna in vista della gara col Brescia. Seduta tecnico-tattica in campo al mattino, lavoro in palestra al pomeriggio agli ordini dello staff di Mihajlovic. Stefano Denswil - riporta la nota ufficiale del club - si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata, terapie per Gary Medel, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks.