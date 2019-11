Bologna, Destro regolarmente in gruppo. A Napoli ci sarà

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Continua la marcia di avvicinamento del Bologna di Sinisa Mihajlovic alla trasferta di Napoli: oggi i rossoblù hanno svolto un lavoro tattico e una partitella a campo intero. Mattia Destro si è allenato regolarmente in gruppo, seduta in palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano. Terapie per Federico Santander.