Bologna, l'ex Gazzoni: "Baggio? Oggi costerebbe due volte Chiesa"

"I centodieci anni del Bologna sono un pezzo importante di storia della città. E averne fatto parte per me è un grande onore”, parola di Giuseppe Gazzoni colui che nel 1993 fece rinascere il club dalle proprie ceneri e lo portò dalla Serie C fino a una storica semifinale di Coppa Uefa. L'attuale presidente onorario del club, al Resto del Carlino, risponde tra le altre cose anche sull'argomento Roberto Baggio: "Il Bologna di Saputo cresce ma un nome di grido non l' ha ancora portato? Erano altri tempi, altri costi. Baggio era un Pallone d' Oro di trent'anni e lo pagai due milioni e mezzo di cartellino, oggi costerebbe due volte Chiesa".