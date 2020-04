Morte Gazzoni Frascara, il ricordo di Ulivieri: "Un amico, con lui c'era stima e rispetto"

Sulle colonne del Corriere di Bologna, Renzo Ulivieri ricorda Giuseppe Gazzoni Frascara, ex presidente del Bologna scomparso ieri all'età di 84 anni: "È stata una relazione lunga durata anche dopo il calcio un vero rapporto di amicizia esploso soprattutto negli ultimi anni. Ci si sentiva e quando possibile ci si vedeva, eravamo diventati due amici che si danno del tu. Non abbiamo mai avuto rotture, ne parlo sempre al corso allenatori del rapporto tra allenatore e presidente: noi dobbiamo essere bravi a instaurare un rapporto, ma poi bisogna essere fortunati e avere di fronte persone intelligenti, come appunto era Gazzoni. Con lui era tutto possibile perché c’era la stima, il rispetto e ancor di più il volersi bene. Spero di poterlo ricordare in qualche modo insieme ai ragazzi di quelle intensissime stagioni. Sì, posso dire che è stato il mio presidente".