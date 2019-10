Inter, Barella: "Conte subito convincente. Per lui mi farei ammazzare"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella parla di Antonio Conte. E del primo approccio per portarlo all'Inter. Quante telefonate?: "Guardi, il mister sa essere convincente subito: non più di una". In cosa è davvero differente? "Ha un'attitudine diversa, un modo...