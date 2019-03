© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa degli allenamenti oggi per il Bologna in vista della sfida al Torino di sabato. La squadra ha svolto una prima parte di allenamento tecnico-tattico sul campo, poi i rossoblù hanno lavorato divisi in due gruppi: seduta di recupero attivo per i titolari di domenica scorsa, lavoro di carichi crescenti personalizzato per gli altri. Gli esami a cui è stato sottoposto Federico Santander hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare della spalla sinistra. Tempi di recupero previsti: tre settimane circa.