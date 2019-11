© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Questa mattina il Bologna ha continuato la preparazione al derby di domenica prossima, con una partitella insieme ai ragazzi della Primavera di Mister Troise. Takehiro Tomiyasu ha lavorato in parte col gruppo e in parte in seduta differenziata. Allenamento in palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano, programma personalizzato per Mattia Destro.