TMW Torino, striscione di protesta a Verona: "Giocatori senza dignità, via Cairo e gli ingrati"

"Giocatori senza dignità, specchio di questa società: via Cairo e gli ingrati dalla nostra città", questo lo striscione apparso nel settore ospiti del Bentegodi, in cui si trovano i sostenitori del Torino per la partita sul campo dell'Hellas Verona.