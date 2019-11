© foto di www.imagephotoagency.it

Seduta di allenamento pomeridiana per i rossoblù che in preparazione a Napoli-Bologna di domenica hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul campo agli ordini di Sinisa Mihajlovic e del suo staff. Mattia Destro ha lavorato parte in palestra e parte con il gruppo, palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, Gary Medel ha seguito un programma di lavoro personalizzato, terapie per Federico Santander.