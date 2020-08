Bologna, Saputo continua a guardare a Ravenna: stadio da 15mila posti e alleanza fra club

Il patron del Bologna Joey Saputo è pronto a investire sei milioni di euro a Ravenna. Il club felsineo infatti è sempre più deciso a collaborare con il comune romagnolo per trovare una sistemazione alla squadra durante il cantiere che bloccherà l’utilizzo dello stadio Dall’Ara. Lo riporta La Repubblica spiegando che l’idea dell’imprenditore canadese è quella di costruire un impianto nuovo di zecca, da circa 15 mila posti, in cui per un periodo giocherebbero sia il Bologna sia il Ravenna per poi restare alla società giallorossa. Ma non solo perché nella mente di Saputo ci sarebbe una vera e propria alleanza sportiva fra i due club che potrebbe avere ricadute positive anche sui romagnoli.