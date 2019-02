Bologna, stiramento del pettineo sinistro per Gonzalez. Lyanco a parte

Fonte: bolognafc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A tre giorni da Roma-Bologna, la squadra è tornata in campo questo pomeriggio a Casteldebole: lavoro atletico e una lunga serie di prove di calci da fermo per i rossoblù. Programma personalizzato per Rodrigo Palacio, seduta differenziata per Lyanco e Riccardo Orsolini. Gli esami cui è stato sottoposto Giancarlo Gonzalez hanno evidenziato un lieve stiramento del pettineo sinistro: il difensore osserverà qualche giorno di terapie specifiche.