Bonini: "Juventus, riserve contro la SPAL? Tutti avrebbero fatto così"

© foto di Federico De Luca

Massimo Bonini, ex bianconero, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione ‘Avanti Madama’: “Le polemiche del post SPAL? Penso che tutte le società avrebbero fatto così. È capitato alla Juventus, ma lo avrebbero fatto tutte. In questo momento devi cercare di guardare il dettaglio, di non guardare niente. Nella Juventus diversi giocatori non sono al 100% quindi vanno tutelati. Il campionato è già stato chiuso, l’obiettivo è vincere la Champions e non si può sbagliare niente. Si gioca ogni 3-4 giorni e non è così semplice recuperare. Le squadre che si devono salvare devono vincere le partite, non fare polemiche che non hanno senso”.

Su Emre Can: “È un recupero importantissimo, così come quello di Douglas Costa. Tutti possono essere utili, in queste partite qui nessuno sbaglia, è una gara talmente sentita che non credo ci saranno problemi. Sicuramente è meglio avere tutta la rosa a disposizione”.

Sul modulo contro l'Ajax: “Non credo che rischierà molto, credo che alla fine giocherà con il 4-3-3. Bisogna giocare per vincere, per segnare almeno 2-3 gol. Kean dall’inizio? Può darsi, sicuramente è un’arma in più. Ha dimostrato di stare attraversando un momento fantastico, è un giocatore che dà profondità e che la butta dentro. L’esperienza in queste gare può contare, ma in queste partite conta anche lo stato di forma e Kean sta attraversando un momento fantastico