"Indipendentemente da tutto: no al razzismo". Leonardo Bonucci alle tante critiche che gli stanno arrivando in queste ore per le dichiarazioni rilasciate dopo Cagliari-Juventus , in merito al caso Moise Kean, ha risposto così. Su Instagram, il difensore bianconero ha postato una foto in cui abbraccia proprio l'attaccante classe 2000.