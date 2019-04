Borussia Dortmund, anche il Real sulle tracce di Sancho. Piace a Zidane

Jadon Sancho è sempre più uomo copertina e obiettivo di tutti i grandi club europei. L'esterno offensivo del Borussia Dortmund, 19 anni, farebbe gola anche al Real Madrid: Zinedine Zidane è rimasto colpito dalle qualità dell'inglese e lo vorrebbe in squadra per la prossima stagione. Secondo la Bild, il club spagnolo dovrebbe sborsare circa 80 milioni di euro per acquistare il talento giallonero.