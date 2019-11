Brasile-Argentina, le pagelle di Olé: De Paul tra i migliori. Male Lautaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una rete di Lionel Messi ha permesso all'Argentina di battere il Brasile nell'amichevole disputata a Riyad, in Arabia Saudita. Il fenomeno del Barcellona, che non giocava con l'Albiceleste dall'ultima Copa America, ha deciso il match grazie a un tap-in dopo un rigore sbagliato (respinto da Alisson). Una partita in cui sono stati protagonisti tanti calciatori della nostra Serie A. Ecco le pagelle degli argentini, stilate da Olé.

German Pezzella 6,5 - Solido nel gioco aereo, forma con Otamendi una coppia centrale che dà sicurezza. Contiene bene Firmino.

Rodrigo De Paul 6,5 - È importante avere in squadra un giocatore che può occupare tutte le posizioni del centrocampo e dell'attacco. Suda e si sacrifica per dare una mano a Paredes, si sta meritando il posto da titolare.

Lautaro Martinez 5 - Combatte molto contro i difensori avversari ma commette molti falli. Ha due grandi occasioni ma non ne approfitta: prima manca la palla, poi spara alto.