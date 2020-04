Brasile, ministro sanità: "Nelle favelas comandano i narcos, diano una mano contro il virus"

Il ministro della Sanità brasiliano, Luiz Henrique Mandetta, non ha usato mezzi termini nella definizione dei suoi piani per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, specie in zone particolarmente delicate: "Nelle favelas non comanda lo Stato, comandano i narcos. Il dialogo dunque procede con i narcotrafficanti e le milizie, anche loro sono esseri umani e devono collaborare, aiutare e partecipare agli sforzi contro la diffusione del virus".