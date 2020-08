Brehme: "Inter domani favorita. Chi vince avrà grandi chance di alzare l'Europa League"

L’ex esterno dell’Inter Andreas Brehme ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida contro il Bayer Leverkusen: "La favorita di Dusseldorf? Non ho dubbi, per me è l'Inter. I nerazzurri sono una grande squadra, anche il Bayer Leverkusen è forte e ha un ottimo attaccante come Havertz, ma Conte parte in vantaggio. Dico di più, chi vince questa partita ha grandissime chance di alzare l’Europa League. La semifinale contro una tra Shakhtar Donetsk e Basilea è abbordabile. Dall’altra parte in finale secondo me arriverà il Manchester United. Ma sia Inter sia Bayer sono più forti degli inglesi. Che tipo di partita sarà per l'Inter? Sarà sicuramente difficile, aperta, però alla fine la forza dell’Inter verrà fuori".