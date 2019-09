© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sé, anche quando gioca semplicemente alla Playstation. L’attaccante del Brescia, reduce dal suo primo gol in amichevole con le Rondinelle al Frosinone, ha postato su Instagram alcune storia in cui faceva sapere di aver stravinto alla Playstation con la Juventus di Cristiano Ronaldo. Un netto 10-0 contro il Real Madrid.