"Cellino usuraio". E' questo il testo dello striscione appeso ieri davanti alla sede del Brescia in via Ferramola per protestare contro il caro biglietti. Toni inaspriti a causa anche del rendimento della squadra, con lancio di petardi, fumogeni e cori a fare da cornice a uno scontro tra tifosi e presidente che fa più rumore ogni settimana che passa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.