Bucciantini: "Nei momenti di emergenza lo Stato deve essere più limpido"

vedi letture

Ospite negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini si è espresso così sul possibile stop del campionato a causa dell'emergenza coronavirus: "Non voglio commentare la decisione che sia giusto o meno giocare o no. Noi abbiamo bisogno che lo Stato in questi momenti di emergenza sia la nostra bussola. Nei momenti di emergenza lo Stato deve essere più limpido da vedere, non più famoso. Non deve essere oscurato da opportunismi, battaglie, incoerenze. E' la terza volta che di fronte ad una partita di calcio, arrivi a ridosso e non sa cosa fare ".