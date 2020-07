Buffon allunga su Maldini: ma raggiungere Del Piero in bianconero è quasi impossibile

Gianluigi Buffon allunga su Paolo Maldini: con la presenza di questa sera contro il Cagliari, il portiere della Juventus salirà a quota 649 gare giocate in Serie A. In bianconero, il portiere ha già staccato Alessandro Del Piero per numero di presenze nel massimo campionato: 480 a 478. In assoluto, quella di stasera sarà la partita numero 671 per Buffon con la maglia della Juve: ampio vantaggio su una leggenda come Scirea (terzo con 552 presenze), ma in questo caso Pinturicchio sembra davvero inarrivabile, con le sue 705 partite giocate con la Vecchia Signora.