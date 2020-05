Burioni: "Il Coronavirus non è sparito. Mascherine meglio senza barba? A volte"

Il noto virologo Roberto Burioni è intervenuto nel corso di Che Tempo Che Fa, in onda su Rai 2, parlando dell'evoluzione del Covid-19 in Italia: "Il bilancio della settimana è molto positivo, stiamo raccogliendo i frutti dei sacrifici fatti dagli italiani. Anche chi ha avuto grosse perdite economiche, devono avere tutti la nostra gratitudine. Il virus però non è sparito ed è tutto di nuovo in mano nostra".

La barba impedisce la massima sicurezza nell'indossare la mascherina?

"Le mascherine di sicurezza che si usano nei laboratori funzionano meglio se non la si ha, perché devono sigillare. In quei casi particolari è meglio tagliarsela".

Perché anche con la mascherina dobbiamo stare distanti?

"Non sappiamo con certezza quanto la mascherina protegga dai virus. Gli esperimenti con i suoi cugini mostrano efficacia, ma ora dobbiamo stare cauti e quindi mascherina e distanza. Poi, quando saremo più certi, potremo anche allentare un po' le maglie".

Il virus è naturale o no?

"Non ci sono prove che sia uscito dal laboratorio. La rivista Nature ha scritto che è di derivazione naturale, e la domanda vera da farsi secondo me è quando sia apparso. Con il cosiddetto orologio molecolare la verità verrà fuori, potremo ricostruire tutto".