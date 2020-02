vedi letture

C. Lucarelli: "Senza quel grave infortunio, sarei rimasto sicuramente più tempo al Valencia"

Intervistato da SuperDeporte, l'ex attaccante di Atalanta e Valencia Cristiano Lucarelli ha ricordato così la stagione vissuta con la maglia dei pipistrelli nel 1998-1999, proprio dopo aver lasciato Bergamo: "Ho bellissimi ricordi di quell'avventura, è stata un'esperienza molto importante per la mia crescita come calciatore e anche come uomo. Se non mi fossi infortunato gravemente, mi sarebbe sicuramente piaciuto restare più tempo. Fui uno dei primi italiani che decisero di andare a giocare all'estero, avevo tanta sete di curiosità e la presenza a Valencia di mister Ranieri e del mio amico Amedeo Carboni fu certamente di grande aiuto. Mi ambientai in fretta, legando soprattutto con gli altri calciatori che, proprio come me, erano arrivati dalla Serie A. Ricordo in particolare il calore dei tifosi, a Valencia si vive il calcio con la stessa passione che abbiamo in Italia", le parole dell'attuale tecnico del Catania.