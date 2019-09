© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Firenzeviola.it è intervenuto l’ex calciatore Antonio Cabrini: “Chiesa? Secondo me si stanno un po' ingigantendo le cose. Siamo appena ad inizio stagione, lui è un calciatore che basa molto sull'aspetto fisico il suo gioco visto che è dotato di grande velocità ed è normale che adesso ancora non sia al 100% e non possa rendere al massimo delle sue possibilità. I tifosi della Fiorentina stiano tranquilli, è tutto normale. Se è rimasto volentieri? Certamente. Ho giocato tanto a calcio e credo che non sia possibile rimanere contro la propria voglia in un posto. Lui è giovane, deve maturare ancora molto sotto il punto di vista dell'esperienza e Firenze è l'ideale per lui visto che gioca più o meno sempre, cosa che in club come la Juventus non avrebbe potuto fare. Concediamogli il tempo che necessita e farà vedere le sue qualità".